RECENZE: Sympatická ekologická agitka. I to je Kapka Ája od Mornštajnové

Jenže zatímco permanentně vylekaný Stráša byl postavou hlavně zábavnou, kapka Ája je spíš poučná. A vyučuje vlastně dost podstatné věci.

Zaprvé pochopení, jak to na světě chodí s vodou, jak se voda mění, proč je důležitá, čemu prospívá. Ája má báječnou školu – školu hrou, kde se učí měnit v páru, led, vločku anebo jinovatku. Připravuje se totiž na dobrodružnou cestu kolem světa, říznutou takovým malým olympijským soutěžením, kde má na vlastní „kůži“ zažít, co je to ten globální koloběh.

Aby měl čtenář jasno ve všech potřebných pojmech, jsou po krajích stránek ilustrované vysvětlivky: co je to orobinec, mlha, mořský koník anebo vodojem. Takže ve výsledku taková sympatická ekologická agitka, nenápadný pohádkový hlas pro globální „green deal“.

Kapka Ája Alena Mornštajnová Host, 2022, 72 stran Hodnocení: 80 %

Jenže to není všechno, v tom příběhu je ještě zadruhé: Ája má totiž mezi spolužačkami nejen kamarádky, jako Páju nebo Káju, ale taky jednu zavilou nepřítelkyni – Dáju. A ta ji šikanuje a otravuje, kdykoli k tomu najde příležitost. Rámec je ovšem pohádkový, takže karta se postupně obrací a všecko zlé, co Dája provedla druhým, se jí začne vracet. Nejvíc asi v dramatickém okamžiku, kdy ji vodní vír strhne, aby „poklidila“ v záchodové míse. Dája prostě dostane za vyučenou. A pochopí, že ve vodním týmu se to lépe táhne. Třeba zalít polovyschlý rodný rybník potřebnou sprškou.