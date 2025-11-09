Mornštajnová už prodala přes milion knih. První rukopis přitom měsíce ležel v tašce

Za nakladatelství Host o tom informovala Klára Kubíčková.
Za půl roku se Času vos prodalo přes 80 tisíc v součtu pevné vazby a e-knihy. Úspěšné jsou i Mornštajnové starší tituly, především Hana, Listopád, Tiché roky nebo Les v domě, uvedla Kubíčková. Každý z nich překonal 100 tisíc prodaných prodaných výtisků.
Mornštajnová milníku dosáhla v době, kdy podle Martina Vopěnky, předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů, počet prodaných knih v knihkupectvích stále klesá. Nulová sazba DPH na knihy, která platí od ledna 2024, podle něj zatím nevede k rozvoji, pro knihkupce spíše funguje jako záchranný kruh. Více než milion prodaných výtisků má na svém kontě například také Michal Viewegh.
„Když jsem psala první knihu, netušila jsem, kam mě příběhy mých knih zavedou. Psala jsem pro sebe, z potřeby porozumět světu. Vzpomínám si na svou první besedu. Přišlo pár lidí - příbuzní a kamarádi. I proto mě dnešní číslo prodaných výtisků naplňuje spíš pokorou než hrdostí. Uvědomuju si, že každý, kdo sáhne po mé knize, mi daruje svůj čas a pozornost,“ uvedla Mornštajnová.
Pro nakladatelství Host Mornštajnovou objevil šéfredaktor Mirek Balaštík, kterému autorka poslala svůj první rukopis. Psala ho přes deset let, než našla odvahu ho poslat do redakce. Dodnes na besedách vypráví historku o tom, jak šéfredaktor vozil vytištěný rukopis v tašce několik měsíců, než se konečně dostal k tomu ho celý přečíst. Dočetl ho ve vlaku a hned po výstupu na peron chtěl autorce nadšeně zatelefonovat, že Host knihu určitě vydá, ale měl na ni chybné telefonní číslo, takže jí tu zprávu musel nejprve napsat e-mailem.
„Alena Mornštajnová už dávno překročila hranici, za níž se spisovatel stává fenoménem. Znamená to, že umí nejen skvěle vyprávět příběhy, ale také v nich pojmenovat to, v čem dnešní společnost poznává samu sebe,“ podotkl Balaštík.
Podle ředitele Hosta Tomáše Reichela pro nakladatelství není důležité samotné číslo prodejů Mornštajnové, ale spíš to, co znamená - tedy neutuchající přízeň a zájem čtenářů. „Takto kvalitní a úspěšná autorka není zásadní jen pro nakladatele, ale pomáhá i knihkupcům, protože přivádí zákazníky do knihkupectví, a celému knižnímu trhu tím, že na sebe strhává pozornost v konkurenci s filmem, televizí nebo sociálními médii,“ sdělil.
Romány Mornštajnové se dočkaly i divadelních zpracování. Hanu uvádí brněnské Národní divadlo nebo pražské Divadlo na Vinohradech, film podle knihy by měl natáčet režisér Milan Cieslar. Knihy Mornštajnové zatím vyšly ve 24 jazycích a v dalších se připravují. Nejvíc jejích přeložených knih si mohou přečíst čtenáři v Německu, Polsku, Slovinsku, Severní Makedonii a Srbsku.