Už jsem připravená na všechno. S Mornštajnovou o nové knize i staré kauze

„Už asi nikdy nebudu psát tak svobodně, jako jsem psala doposud,“ řekla jste v rozhovoru krátce po aféře s knihou Les v domě. Jak to bylo s Časem vos, psalo se vám svobodně?

Při dopisování Lesu v domě už jsem měla promyšlené téma další knihy. Poslední dobou se po dopsání románu ráda věnuju psaním pro děti. Je to taková psychoterapie. A tak jsem vymyslela pohádkový příběh Strašidýlko Stráša hasí průšvihy, který ilustrovala Galina Miklínová. Na pultech knihkupectví se objeví v květnu.

Dětské knihy jsou úžasné v tom, že vám dávají větší svobodu. Ne neomezenou, ale větší určitě. A při přemýšlení nad dětskou knihou ze mě celá kauza okolo Lesu v domě tak trochu spadla a já jsem si uvědomila, proč vlastně píšu. Že je to moje radost, kterou si nechci nechat vzít. To, co se mi dělo, bylo nepříjemné, ale každému se občas stávají špatné věci. Takový je život. Jsou dobré a špatné dny. A to mi pomohlo zapomenout na kauzu i při psaní nového románu. Rozhodla jsem se, že se nenechám omezovat, že si nebudu klást žádné hranice, a budu psát svobodně.