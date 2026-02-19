Začalo to Harrym Potterem. Na český trh míří nová fantasy senzace Alchemised

Alchemised je rozsáhlý (1032 stránek) román v duchu dark fantasy pro dospělé čtenáře. Děj je zasazený do světa zpustošeného válkou, kde moc drží zkorumpované cechovní rody a nekromanti ovládající armády nemrtvých. Hlavní hrdinka Helena Marinová, kdysi nadějná alchymistka, se probouzí bez vzpomínek jako válečná zajatkyně. Její přátelé z odboje byli zavražděni, její schopnosti potlačeny a svět, který znala, přestal existovat.
Kniha pochází z pera amerického nebinárního autorstva SenLinYu, které vyrůstalo v ultrakonzervativní křesťanské rodině se šesti bratry v rodině bývalé profesionální baletky a evangelického pastora. V dětství mělo velmi omezený přístup ke knihám a k umění vůbec – například nesmělo číst Harryho Pottera. Jenže jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc, jeho spisovatelská dráha započala fan fiction příběhem právě ze světa Harryho Pottera, zaměřeném na milostný vztah Hermiony Grangerové a Draca Malfoye.
Román Alchemised vyšel v září 2025 a na renomované knižní databázi Goodreads má průměrné hodnocení 4,39 hvězdiček z pěti, při cca 186 000 hodnotitelů. Komentářů pak registruje více než 37 000, což z něj dělá jeden z nejdiskutovanějších fantasy titulů současnosti.
České vydání bude výjimečné v tom, že bude obsahovat jedenáct oficiálních ilustrací ilustrátorky Avendell, dvorní výtvarnice SenLinYu. Tyto ilustrace nejsou součástí zahraničních vydání – byly dostupné pouze samostatně jako speciální dárek. Česká edice tak nabídne exkluzivní sběratelskou podobu knihy, včetně ořízky a obrazového doprovodu, který vizuálně rozšiřuje temný a znepokojivý svět románu.