Kapitán Hastings se v létě roku 1917 na pozvání přítele Johna ocitl na styleském panství v Essexu, aby zde strávil zdravotní dovolenou. V rodině panují napjaté vztahy. Emily, Johnova nevlastní matka, získala po smrti manžela obrovský rodinný majetek a provdala se za muže o 20 let mladšího s pochybnou minulostí. Když se v noci z jejího pokoje ozvaly divné zvuky, našli ji umírající v křečích. Vyšetřování se ujal Hercule Poirot, belgický detektiv s nepřehlédnutelným knírem.
Po 11 dnech ji objevili v hotelu. Policie došla k závěru, že vlivem stresu nejspíš dočasně ztratila paměť.