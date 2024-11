Jak to je, když hvězdy tančí, víme. A jak to dopadne, když politik píše? V dějinách to fungovalo skvěle, potvrdit mohou Gaius Julius Caesar, Marcus Aurelius, v minulém století pak třeba Tomáš Garrigue Masaryk nebo Winston Churchill; ten za svůj šestidílný spis o druhé světové válce dokonce vyfasoval Nobelovu cenu za literaturu.

Pro odlehčení se rozvíjí love story, pro přitížení vybují rakovina. V příběhové síti pak vázne čím dál víc rybek.