Svět nejtemnějšího zločinu. Nový knižní rozhovor ukáže život vyjednavače

Když vyjednavači zazvoní telefon, má jen pár minut na to, aby se sbalil a odletěl kamkoliv do zahraničí. Práci těchto expertů zná málokdo, ale mezi těmi nejlepšími z nich je i Čech, se kterým autor Martin Moravec vydává knižní rozhovor. Kniha Adam Dolník: Svět elitního vyjednavače čtenáře zavede do nejtemnějších zákoutí zločinu.