Kvíz:

Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?

19. srpna 2025

Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé vesnické „pohody“ alespoň částečně prodloužit. A mimo jiné si v našem kvízu prověřit, jak dobře znáte prakticky zlidovělé výroky z těchto komedií.

Otázka 1/12

Doplňte osobní údaje brigádníka Šimona Pláničky z úst Evíka: „Šimon Plánička. 22 let, svobodný, studující a narozdíl od někoho je slušnej a hezkej...

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

