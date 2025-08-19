Kvíz:
Kudy tudy do Bavorova? Jak dobře znáte výroky z trilogie Slunce, seno...?
19. srpna 2025
Léto už sice pomalu končí, ale prostřednictvím „hoštické“ trilogie Zdeňka Trošky Slunce, seno..., kterou v úterý 19. srpna nasadila do vysílání Prima, si můžete čas prázdnin, slunce a té pravé vesnické „pohody“ alespoň částečně prodloužit. A mimo jiné si v našem kvízu prověřit, jak dobře znáte prakticky zlidovělé výroky z těchto komedií.
