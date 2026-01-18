Kvíz:
Kuchař je umělec a psycholog. Znáte dobře seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka?
18. ledna 2026
V roce premiéry – 1984 – to bylo zjevení. Televizní seriál, u jehož sledování má divák moc rozhodovat o tom, kudy se děj bude ubírat. Dnes víme, že tak horké nebylo, všechny dějové linky plynuly Jaroslavem Dietlem vydlabaným scenáristickým korýtkem, nicméně Sváťa Kuřátko v hereckém podání Josefa Dvořáka přežil dobu a je dodnes reprízovaným počinem. A jelikož jej Česká televize opět nasadila, prověřte si, jak moc se vám zadřel pod kůži.
