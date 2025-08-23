Kvíz:

Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny

23. srpna 2025

Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu před revolucí hltala snad každá domácnost. Víte, jak se jmenovala? Zkuste kvíz věnovaný naší oslavenkyni.

Otázka 1/10

Ač rodačka z Prahy, vystudovala Libuše Švormová nejprve brněnskou střední uměleckoprůmyslovou školu, obor grafika. Následně nastoupila na DAMU do legendárního ročníku, který absolvoval v roce 1959. Kdo vedl tuto třídu?

