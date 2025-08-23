Kvíz:
Které krasavici propůjčila hlas? Libuše Švormová slaví devadesátiny
23. srpna 2025
Devadesát let slaví herečka Libuše Švormová. Divadelní legenda se vedle rolí v mnoha televizních seriálech proslavila i dabingem. Namluvila ostatně jednu zásadní krasavici, jejíž dobrodružství tu před revolucí hltala snad každá domácnost. Víte, jak se jmenovala? Zkuste kvíz věnovaný naší oslavenkyni.
