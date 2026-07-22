Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kvíz: Krize ve vzorném oddíle. Vyhrajte v kvízu foglarovku Devadesátka pokračuje

22. července 2026

Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Od 20. července je nově v prodeji oblíbená kniha Devadesátka pokračuje, o níž můžete soutěžit v následujícím kvízu.

Otázka 1/13

Na jaký román Devadesátka pokračuje navazuje?

Ve hře je dvacet výtisků nejnovějšího vydání knihy Devadesátka pokračuje. Do slosování budou zařazeni všichni čtenáři, kteří správně zodpoví alespoň 10 otázek.

Vyzkoušejte si foglarovské kvízy

Chcete porovnat své znalosti s ostatními a zařadit se do kvízových žebříčků?

Do žebříčků zařažujeme pouze přihlášené uživatele, kteří vyjádří svůj souhlas. Zveřejněno bude Vaše jméno, pořadí a body. Souhlas můžete ve svém profilu kdykoli odvolat.

Najdete na iDNES.cz

Technet

První jaderná letadlová loď končí ve šrotu, bude to stát miliardy

Sešrotování Enterprise, kterou proslavil Tom Cruise, bude stát třetinu toho, co...

Revue

Zpěvačka Jana Fabiánová oznámila konec manželství. Po dvou letech se rozvádí

Jana Fabiánová se vdala

Spotřebitel

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Bydlení

Luxus pro cizince, odposlechy a tajný kryt. Legendární hotel Jalta slaví 68 let

Před 68 lety se otevřel hotel Jalta na Václavském náměstí v Praze. Luxusní...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×