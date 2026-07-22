22. července 2026
Kvíz: Krize ve vzorném oddíle. Vyhrajte v kvízu foglarovku Devadesátka pokračuje
Nakladatelství Albatros připravilo novou ediční řadu klasických románů Jaroslava Foglara, dostupnou v síti trafik a prodejen tisku. Od 20. července je nově v prodeji oblíbená kniha Devadesátka pokračuje, o níž můžete soutěžit v následujícím kvízu.
Ve hře je dvacet výtisků nejnovějšího vydání knihy Devadesátka pokračuje. Do slosování budou zařazeni všichni čtenáři, kteří správně zodpoví alespoň 10 otázek.
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