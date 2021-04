Zemřela zpěvačka Anita Lane

Ve věku 62 let zemřela australská zpěvačka a skladatelka Anita Lane. Její dráha byla spojena se jménem Nick Cave – působila v kapele The Boys Next Door a krátce i v The Bad Seeds. Spolupracovala i s Caveovým parťákem Blixou Bargeldem a jeho kapelou Einstürzende Neubauten. Natočila také dvě sólová alba.