Zemřela rakouská spisovatelka Klügerová, věznili ji i v Terezíně

Ve věku 88 let zemřela v noci na úterý v Kalifornii rakousko-americká spisovatelka a literární vědkyně Ruth Klügerová. Ve svém autobiografickém díle zpracovávala zážitky z doby holokaustu, včetně svého věznění v Terezíně. Klügerová se narodila v roce 1931 ve Vídni. Jako dítě ji nacisté deportovali do koncentračního tábora v Terezíně, později ji věznili i v Osvětimi a v jednom z pobočných táborů koncentračního tábora Gross-Rosen. V roce 1947 emigrovala do USA, kde vyučovala germanistiku, mimo jiné na Princetonské univerzitě. Její nejznámější knihou jsou vzpomínky na holokaust. Česky vyšly v roce 1997 jako Poslední stanice život. Autorka v knize popisuje dětství prožité v koncentračních táborech i vzpomínky na Terezín.