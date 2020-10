Ve věku 97 let zemřela americká herečka Rhonda Flemingová, který patřila k hvězdám 40. a 50. let. Hrála hlavně ve westernech jako Stará Oklahoma, Přestřelka u ohrady O.K. nebo Pony Express, ale také v Hitchcockově thrilleru Rozdvojená duše, účinkovala i v seriálech. Fotogenická rusovláska s modrýma očima se šestkrát provdala, čtyři filmy natočila s Ronaldem Reaganem.