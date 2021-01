Zemřel Valentine, zakladatel kapely Animals

Ve věku 77 let zemřel britský kytarista a zakladatel skupiny The Animals Hilton Valentine. Kapela se kromě jiného proslavila svou verzí tradicionálu House of the Rising Sun. Valentine založil The Animals spolu se zpěvákem Erikem Burdonem, baskytaristou Chasem Chandlerem, klávesistou Alanem Pricem a bubeníkem Johnem Steelem v roce 1963 v Newcastlu. Už následujícího roku obsadila s písní House of the Rising Sun první příčku hitparády v Británii a USA. Později nahrála deset dalších hitů včetně Don’t Let Me Be Misunderstood a We Gotta Get Out of This Place. Po rozpadu skupiny v roce 1966 Valentine nahrál sólové album All in Your Head.