Zemřel kytarista Walter Lure

Rakovině podlehl ve věku 71 let kytarista Walter Lure z punkové kapely Johnny Thunders & The Heartbreakers, kterou vedl bývalý člen New York Dolls Johnny Thunders. Hrál ssamozřejmě i na památném debutu L.A.M.F. z roku 1977. V posledních letech působil jako makléř na newyorské burze.