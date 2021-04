Ve věku 82 let zemřel fotograf a pedagog Pavel Dias. V 50. letech vystudoval v Brně obor fotografie, při studiu spolupracoval s filmovým studiem ve Zlíně a pomáhal při vzniku filmu Vynález zkázy režiséra Karla Zemana. Pracoval jako fotograf v barrandovských filmových ateliérech, v roce 1964 dokončil studium fotografie na FAMU. Svými snímky přispíval do různých časopisů, především do Mladého světa, fotografoval koně a dostihy, věnoval se reklamní fotografii. Od roku 1989 učil na FAMU, posléze na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Velkým tématem jeho tvorby byla dokumentace míst, kde stály koncentrační tábory.