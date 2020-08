Zemřel baskytarista Pete Way

Ve věku 69 let zemřel v pátek 14. srpna britský baskytarista Pete Way, zakládajíčí člen hardrockové kapely UFO. V její sestavě působil v letech 1969 – 1982, pak mezi roky 1988 až 1989 a poté v letech 1991 – 2008. Byl také členem kapel Fastway, Waysted a The Plot. Hrál i v doprovodné kapele Ozzyho Osbournea.