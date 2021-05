Zemřel anglický zpěvák Nick Kamen. Nazpíval hit od Madonny

Ve věku 59 let zemřel britský zpěvák a model Nick Kamen. Informaci přineslo BBC. Kamenovým největším hitem byla píseň I Promised Myself. Nazpíval také skladbu Each Time You Break My Heart, na kterém se autorsky podílela Madonna. Kamen se narodil v anglickém Essexu jako Neville Kamen. Kromě hudby mu popularitu přinesla taká slavná reklama z roku 1985 na džíny Levi’s 501, ve které se ve veřejné prádelně svlékne do spodního prádla. John Taylor z kapely Duran Duran ve svém tweetu Kamena označil za nejmilejšího a nejjemnějšího muže, s jakým se kdy setkal.