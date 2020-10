Zemřel americký reggae zpěvák Johnny Nash

Americký zpěvák Johnny Nash, kterého v 70. letech proslavil hit I Can See Clearly Now, zemřel ve věku 80 let. Narodil se v srpnu 1940 v Houstonu v Texasu jako John Lester Nash, jako první zpěvák nepocházející z Jamajky začal v místní metropoli Kingstonu nahrávat hudbu ve stylu reggae. Měl ale písničky i v jiných hudebních žánrech.