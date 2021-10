Ve 111 letech zemřela veteránka Disneyho studia

Ve věku 111 let zemřela animátorka Ruthie Tompsonová, která svou celoživotní dráhu strávila ve společnosti Walt Disney. Od 30. let minulého století se podílela na zrodu snímků Sněhurka a sedm trpaslíků, Pinocchio, Fantasia, Dumbo, Šípková Růženka či Robin Hood. Loni při oslavě 110. narozenin vzkázala svůj recept na dlouhověkost: „Bavte se, pokuste se pro sebe udělat co nejvíce a pamatujte na všechny dobré věci v životě.“