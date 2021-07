Začátkem listopadu začne režisér Viktor Tauš natáčet filmovou verzi Amerikánky. Svůj vysněný projekt nejdříve představil jako divadelní představení, od roku 2018 v něm hrají Eliška Křenková a Tereza Ramba.

Snímek se bude natáčet do konce příštího roku. Samotné divadelní představení pak čeká na jaře 2023 derniéra plánovaná do prostor O2 Universum. Půl roku poté zamíří do kin chystaná filmová verze.