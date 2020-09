Svět knihy v Plzni se ruší kvůli koronaviru

Letošní ročník Světa knihy v Plzni se neuskuteční. Důvodem je růst nákazy koronavirem. Zrušení akce dnes oznámili organizátoři přehlídky. Svět knihy v Plzni se měl konat 25. a 26. září. Letos v dubnu byla kvůli koronavirové epidemii zrušena i pražská část Světa knihy. „Není to růžová situace. My už jsme plzeňskou akci připravovali o mnoho obezřetněji právě kvůli zkušenostem z jara. Ale ani my jsme nečekali, že situace bude tak dramatická, že to budeme muset odpískat na poslední chvíli,“ řekl ředitel Světa knihy Radovan Auer.