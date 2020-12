Písničkář Bob Dylan prodal kompletní katalog svých více než 600 písní vydavatelské větvi společnosti Universal Music Group. obchod zahrnuje legendární skladby ze 60. let jako Blowin’ in the Wind a Like a Rolling Stone, stejně tak pozdější hity Knockin’ On Heaven’s Door či Tangled Up In Blue.

Po celém světě se prodalo více než 125 milionů Dylanových desek a o jeho autorském katalogu se píše jako o jednom z nejcennějších, srovnatelném s tvorbou kapely Beatles.