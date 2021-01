Režisér Trainspottingu natočí seriál o Sex Pistols

Danny Boyle, režisér filmů Trainspotting, Milinář z chatrče nebo 127 hodin, natočí šestidílý seriál o kapele Sex Pistols. Vycházet má z pamětí kytaristy Stevea Jonese a pracovní název zní Pistol.

Sex Pistols krom Jonese tvořili zpěvák Johnny Rotten (vl. jm. John Lydon), bubeník Paul Cook a baskytarista Glenn Matlock, kterého později nahradil feťák a výtržník Sid Vicious (vl. jm. John Simon Ritchie). Kapela natočila jedno jedné studiové album – za to ale zcela zásadní. Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols z roku 1977 se skladbami jako Anarchy In The U.K. nebo God Save The Queen stálo u zrodu punkrockového hnutí.