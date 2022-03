Producenti pořádají akademii pro mladé filmaře

Asociace producentů v audiovizi má projekt pro filmaře do pětatřiceti let. Umožní talentovaným režisérům zdarma vytvořit krátký film pod vedením profesionálů. Tématem prvního ročníku Young Academy je digitalizace a její dopad na chování lidí. Do výběru devíti účastníků postoupilo sedm absolventů či studentů FAMU, mezi nimi i již ocenění Adam Martinec či David Semler. Mentory jim budou režisérské duo Wolfberg, střihač Filip Malásek či hudební producent Jan P. Muchow. Porota vybere 21. dubna finalisty, z nichž každý získá 400 až 600 tisíc korun na natočení dvouminutového filmu. Vítěz bude představen v druhé půlce roku.