Speciální předpremiéru filmu Postiženi muzikou i s koncertem The Tap Tap nabízejí od neděle 20. do středy 23. září některá česká kina. Promítání filmu bude předcházet záznam koncertu The Tap Tap, který uvedou vybrané sály v Praze, Brně, Jablonci nad Nisou, Ostravě, Frýdku-Místku, Semilech a Českých Budějovicích. Premiéra filmu bude 24. září.

