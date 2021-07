Po téměř dvaceti letech vyjde nová deska Jethro Tull

Dlouho to vypadalo, že poslední položkou obsáhlé diskografie britské rockové kapely Jethro Tull, vedené pištcem Ianem Andersonem, bude Christmas Album z roku 2003. Skupina ale nedávno podepsala smlouvu s vydavatelsvím Inside Out Music, u něhož počátkem příštího vydají desku s názvem The Zealot Gene.