Ondřej Vetchý převzal ve Zlíně čestnou cenu

Poroty vyhlásily vítěze 61. ročníku zlínského Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Zlaté střevíčky získaly norské Supersestry!, iránský Školní poklad, brazilská Valentina a animované Zvuky spoza lúky. Zvláštní cenou porota ocenila český animovaný film Myši patří do nebe. Anna Geislerová a Klára Issová odhalily své hvězdy na chodníku slávy, hollywoodský producent Bill Gerber převzal cenu prezidenta festivalu a v závěru dostal Zlatý střevíček za mimořádný přínos českému filmu Ondřej Vetchý. Do kin zavítalo jedenáct tisíc, na doprovodné akce až sedmdesát tisíc návštěvníků, školy měly k dispozici projekce online. Letošní ročník se kvůli pandemii rozdělil na jarní a podzimní část, příští se má konat už v tradičním termínu od 26. května do 1. června 2022.