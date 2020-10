Newyorská filharmonie poprvé ruší celou sezonu

Newyorská filharmonie poprvé za 178 let své existence zruší celou sezonu. Symfonický orchestr oznámil, že kvůli opatřením proti šíření koronaviru zruší zbytek sezony 2020-2021, která měla skončit 13. června. Hudební těleso zavřelo svou domovskou scénu Avery Fisher Hall v březnu, kdy v New Yorku začal stoupat počet infikovaných. Na zimu chystá představení, která bude přenášet na internetu, pokud to opatření umožní. Sezonu kvůli covidu-19 zrušila v září i slavná Metropolitní opera. Divadla na Broadwayi zrušila představení do 30. května.