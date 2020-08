Natáčení Jurského světa se kvůli koronaviru stahuje z Malty

Společnost Universal mění plán natáčení snímku Jurský svět: Nadvláda. Odvolává z Malty první štáb, jehož čtyři členové byli podle listu Malta Today pozitivně testováni na covid-19 a další museli do karantény. Natáčení přvezme druhý štáb, který se na ostrově zdrží co nejkratší možnou dobu na přelomu srpna a září. Snímek s rozpočtem 200 milionů dolarů měl první klapku 24. února v britských ateliérech Pinewood, ale kvůli pandemii koronaviru přerušil práce už dva týdny poté a výrobu obnovil až 6. června. Do kin má jít příští léto.