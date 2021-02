Na scenáristy čeká 800 tisíc korun

Do 28. února mají autoři prvotin i renomovaní tvůrci čas, aby přihlásili svá díla do scenáristické soutěže Filmové nadace. Hlavní kategorie je určena všem bez rozdílu věku, kategorie Hvězda zítřka nabízí šanci začínajícím autorům, kteří nepřesáhli věk 33 let. Pro oceněné je přichystáno až 800 tisíc korun. Nadace je připravena operativně reagovat i na případný nárůst podaných žádostí, pokud autoři využili loňské situace k tvorbě. Pořadatelé věří, že vítěze již budou moci vyhlásit tradičně na karlovarském festivalu.