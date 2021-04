Na Rock for People 2022 vystoupí Green Day

Na festivalu Rock for People v červnu 2022 vystoupí americká punk rocková legenda Green Day. Společně s ní dorazí američtí rockeři Fall Out Boy a držitelé Grammy, americká kapela Weezer. Skupina Green Day měla vystoupit na Rock for People loni a počítalo se s ní i pro letošek. Oba ročníky festivalu však byly kvůli epidemii koronaviru zrušeny. Festival se v roce 2022 bude konat 16. až 18. června. Green Day na letišti v Hradci Králové zahrají 18. června, Weezer téhož dne, Fall Out Boy se představí 17. června. Festival je podle pořadatelů od ledna 2020 vyprodaný. „Zatím neurčený počet vstupenek bude puštěn do prodeje na podzim,“ uvedli.