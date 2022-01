Na Berlinale jede Zuza či Kafka

Krátkometrážní animovaný film Zuza v zahradách byl zařazen do soutěžní sekce Generation a minisérie ČT Podezření byla vybrána do sekce Berlinale Series na berlínském festivalu, jehož 72. ročník se bude konat od 10. do 20. února. Do programu koprodukčního trhu přiveze režisérka Agnieszka Hollandová projekt Kafka, jehož scénář pro ni stejně jako k Šarlatánovi píše Marek Epstein, a slovenský tvůrce Ivan Ostrochovský tu představí svůj Pramen, líčící lékařské zákroky na Romkách v 80. letech.