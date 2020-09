Ministerstvo hledá ředitele Národní knihovny

Ministerstvo kultury vyhlásilo otevřené výběrové řízení na místo generálního ředitele či ředitelky Národní knihovny ČR. Uchazeči si mohou podat přihlášku do 13. listopadu 2020. Pohovory s jednotlivými přihlášenými kandidáty před výběrovou komisí se uskuteční pravděpodobně do konce roku, vítěz by se mohl ujmout funkce nejpozději k 1. 4. 2021. Podrobnosti najdou zájemci na webu ministerstva.