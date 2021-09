Manics se po 23 letech vrátili na vrchol britské prodejnosti alb

Kapele Manic Street Preachers se s novinkou Ultra Vivid Lament podařilo vystoupat na první místo v britské prodejnosti alb. Pro kapelu je to druhé albové číslo jedna, před tím se jim to totiž podařilo pouze s oceňovanou deskou This Is My Truth Tell Me Yours v roce 1998. Nové desky se za první týden prodalo 27 tisíc kusů. Velšká skupina získala na přelomu milénia ještě dvě první místa se singly If You Tolerated This Your Children Will Be Next a The Masses Againts the Classes.