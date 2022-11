Loutky v nemocnici zvou na Cestu do Vánoc

Loutky v nemocnici zahajují advent představením Cesta do Vánoc. První představení se koná v sobotu 26. listopadu v Praze, a to v sále Městské knihovny na Mariánském náměstí, další je v neděli 27. listopadu v hradeckém Divadle Drak. Během prosince pak soubor zavítá i do plzeňského Divadla Alfa, Divadla loutek Ostrava a kladenského Divadla Lampion.