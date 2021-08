Zemřel Lee Scratch Perry. Jamajská legenda reggae a dubu

Zemřel jamajský průkopník hudebních žánrů reggae a dub Lee „Scratch“ Perry. Bylo mu 85 let. V hudebním průmyslu začal pracovat v padesátých letech a mimo jiné spolupracoval se skupinou Beastie Boys nebo zpěvákem Bobem Marleym. Populární hudební studio, která sám založil, neslo název Black Ark. Na konci sedmdesátých let však vyhořelo. Perry několikrát veřejně prohlásil, že jej zapálil sám a záměrně. Své poslední album Lee „Scratch“ Perry’s Guide to the Universe vydal hudebník letos.