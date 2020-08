Lady Gaga v roušce ovládla ceny MTV

Americká zpěvačka Lady Gaga ovládla udílení cen hudební televize MTV, které se odehrálo na několika místech New Yorku. Získala pět ocenění, mimo jiné v kategorii umělec roku. V kategorii píseň roku uspěla s kolegyní Arianou Grande se společným songem Rain On Me, s Justinem Bieberem zabodovala v nové kategorii „nejlepší hudební video z domova“ díky klipu k písni Stuck with U. Cenu za klip roku má zpěvák The Weeknd za video k songu Blinding Lights. Při prvním velkém slavnostním večeru od propuknutí pandemie se Lady Gaga objevila na pódiu několikrát, vždy v roušce, a k jejímu nošení vyzvala i diváky.