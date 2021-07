Knih Aleny Mornštajnové se v Česku prodalo už přes půl milionu

Spisovatelka Alena Mornštajnová překročila hranici půl milionu prodaných knih na českém trhu. Kromě bestselleru Hana s 200 tisíci výtisky se na prodejích podílí letošní novinka Listopád. Více než polovinu ze 110 tisíc výtisků prvního vydání si už čtenáři rozebrali, oznámilo dnes brněnské nakladatelství Host, které knihy této autorky vydává. Podle mluvčího nakladatelství Radka Štěpánka předstihla Mornštajnová v prodejích Kateřinu Tučkovou, která svou beletrii také publikuje v Hostu. Na nový román Tučkové se čeká, měl by vyjít příští rok.

Listopád je pátým románem Mornštajnové, která do české literatury vstoupila v roce 2013 prvotinou Slepá mapa. O dva roky později vyšel román Hotýlek. Do roku 2017 prodala Mornštajnová 6000 výtisků obou knih. Pak ale vyšel román Hana, který čtenáře zavádí do Valašského Meziříčí v období druhé světové války a následujících dekád. Drama ženských hrdinek získalo velkou čtenářskou odezvu a pomohlo také prodejům starších knih Mornštajnové