Hudební divadlo Karlín přestává nabízet vstupenky a chystá letní scénu

Hudební divadlo Karlín se rozhodlo rázně zaregovat na aktuální nejistou situaci. „Rušíme všechna aktuálně prodávaná představení po Novém roce, tedy do března 2021. Vstupenky na představení do 31. prosince nebudeme nyní rušit jako celek, ale postupně, pokud nám bude znemožněna jejich realizace,“ uvedlo divadlo. Scéna zároveň uvedla, že chystá letní hraní. „Doufáme, že tento plán vyjde a my budeme moci hrát a těšit se na potlesk diváků v bezpečném prostředí. Bližší podrobnosti již v prosinci,“ uvedl za scénu mluvčí Tomáš Matějovský.

„V historické budově Hudebního divadle Karlín se na diváky těšíme nejpozději od září 2021. Už nám nepřijde správné, abychom se všichni vzájemně pořád dokola trápili dalšími výměnami vstupenek, protože konec těchto omezujících opatření, která nám znemožňují hrát, je v nedohlednu. Proto zde hovoříme až o září 2021, tento plán se nám zdá reálnější, než věřit v to, že všechna omezení padnou v dohledné době,“ upřesnil.



Diváci se vstupenkami na zrušená představení mají tři možnosti: nechat si vrátit vstupné, přijmout poukaz v hodnotě původní objednávky či si vybrat jiné představení na letní scéně či v podzimním programu.