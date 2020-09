Hudební ceny Vinyla oslaví deset let

Do desátého ročníku vstupují hudební ceny Vinyla, jejichž organizátoři chystají devět koncertních večerů. Několik měsíců připravovanou sérii akcí průběžného festivalu Vinyla by rádi realizovali i s vědomím pravděpodobných klubových omezení. V plánu od přelomu září a října až do prosince jsou převážně brněnská vystoupení Oldřicha Janoty s Martinem Kyšperským, kapely Hm… a dalších.