Hold noční Praze devadesátých let vzdává výstava Alter Ego

Unikátní pohled do prostředí nočního života v porevoluční Praze a pomyslný monument „divokým devadesátým letům“ zprostředkovává nová výstava Alter Ego v pražské Galerii NoD. Jejímu autory jsou umělci Epos 257 a Jan Lesák, kteří v rámci projektu úzce spolupracovali s hercem Mirkem Čáslavkou, hlavní tváří kontroverzního filmu Mandragora režiséra Wiktora Grodeckého. „Je to film, který se stal pro tehdejší klubovou generaci kultem a zůstává jím dodnes,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Epos 257. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 21. října v 19 hodin a výstava potrvá do 21. listopadu. Otevřena bude denně od 16 do 22 hodin. Vstup je zdarma.