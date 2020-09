Hlavní soutěž Febiofestu vyhráli Služebníci

Slovenský snímek Služebníci, který líčí poměry na bohoslovecké fakultě v totalitním Československu, vyhrál hlavní soutěž Febiofestu. Do českých kin jde 15. října. Zvláštní uznání udělila porota norsko-švédskému filmu Naděje, který do tuzemské distribuce právě vstoupil. Pražská část Febiofestu se v pátek uzavře, část programu se přesouvá do regionů. Příští ročník přehlídky, jež letos měla náhradní termín kvůli koronaviru, se podle jejího prezidenta Fera Feniče uskuteční už tradičně v březnu 2021.