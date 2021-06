Fotografka Marie Tomanová míří do Arles

Na prestižním fotografickém festivalu Recontres d´Arles ve Francii se 4. července v zastoupení Pragovka Gallery představí Marie Tomanová se svým projektem It Was Once My Universe, který byl v rámci přehlídky nominovaný na trofej Louis Roederer Discovery Award. Součástí programu nejstaršího fotografického festivalu na světě bude beseda a křest nové fotografické publikace, kterou vydá německé nakladatelství Hatje Cantz.