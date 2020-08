Filmy Šarlatán i Nabarvené ptáče mají nominace na Evropské filmové ceny

Evropská filmová akademie (EFA) zařadila nejnovější snímek režisérky Agnieszky Hollandové Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli, do širší nominace na Evropské filmové ceny. Do výběru se dostalo také černobílé drama Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Širší výběr zúží finálové nominace, které budou vyhlášeny 7. listopadu během filmového festivalu v Seville. Vítězové vzejdou z hlasování více než 3 600 členů EFA a představí se 12. prosince na slavnostním ceremoniálu na Islandu. Šarlatán byl uveden na Berlinale a festivalu v Telluride. Do českých kin vstoupí 20. srpna.