Filmová nadace rozdělí 800 tisíc korun

Už jen do 28. února mohou renomovaní tvůrci i autoři prvotin přihlásit své dílo do jedné ze dvou kategorií scenáristické soutěže Filmové nadace. Hlavní kategorie je určena všem zájemcům bez rozdílu věku, Hvězda zítřka dává možnost začínajícím autorům do 33 let bez realizovaného scénáře celovečerního filmu. Pro vítěze přichystala nadace až 800 tisíc korun. Dosud podle oceněných textů vzniklo šestnáct snímků.