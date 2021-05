Film Smolný pich aneb Pitomý porno má předpremiéru

Vítěz letošního 71. ročníku festivalu Berlinale, snímek Smolný pich aneb Pitomý porno, na němž se podílelo i Česko, bude k vidění 12. května od 20.30 hodin na online platformě Moje kino Live. Od 13. května bude film možné zhlédnout v online videopůjčovně pro legální sledování a stahování filmů Aerovod, a to pouze po dobu čtrnácti dnů, do 26. května. Distributor nadále počítá i se vstupem snímku do kin, jakmile se znovu otevřou. Vzhledem k explicitním sexuálním scénám je film přístupný od 18 let.

j