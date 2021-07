Přes 37 tisíc diváků nalákala filmová adaptace bestselleru Filipa Rožka Gump – pes, který naučil lidi žít za první víkend do kin. Film měl po měsících příprav premiéru ve čtvrtek 22. července. Psímu hrdinovi propůjčil svůj hlas herec Ivan Trojan. „Ivan Trojan je úžasný. Ví, že nám moc pomohl, a my mu za to strašně moc děkujeme. Je duší toho psa, to říkal i Filip Rožek. Je to štěstí veliký, že Gumpa mluví právě on, protože on je ten Gump, opravdu,“ řekl režisér snímku F. A Brabec.

