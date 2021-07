Festival TrutnOFF BrnoON nabízí postiženým tornádem vstup zdarma

Hudební festival TrutnOFF BrnoON, který se uskuteční v tradičním termínu 20. až 22. srpna, bude letos věnován postiženým tornádem na Moravě. Lidem ze zasažených oblastí se pořadatelé na základě osobní zkušenosti rozhodli poskytnout na celý festival vstup zdarma. Multižánrová přehlídka představí na pět desítek kapel.

Na festivalu letos vystoupí kapely Pražský výběr, Visací zámek, Plastic People of The Universe, Tichá dohoda, Vltava, Dunaj či třeba J.A.R. Představí se i Ondřej Havelka a jeho Melody Makers či Michal Prokop s Framus Five.

Hudbu budou tradičně doprovázet open air bohoslužby, přednášky, poezie mladých básníků, divadlo nebo meditace.